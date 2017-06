TMW - Inter, Ausilio e Corvino ancora a colloquio per Borja Valero

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Arrivano ulteriori aggiornamenti da Milano, dall'hotel Principe di Milano dove il ds dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato Marcelo Simonian, agente di Ever Banega, prima di essere raggiunti da Pantaleo Corvino. Con il dirigente della Fiorentina, poi, Ausilio ha dato vita all'incontro per il trasferimento in nerazzurro di Borja Valero. Poco fa, invece, Simonian ha lasciato la struttura lasciando da soli Ausilio e Corvino per poi rientrare in hotel pochi minuti dopo.