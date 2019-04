© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato della trattativa fra l'Inter e Piero Ausilio per il rinnovo di contratto del direttore sportivo (dal 2020 al 2022). Le parti ne stanno discutendo da oramai diverso tempo, ma la firma non è ancora effettivamente arrivata. E anche per questo motivo le pretendenti all'uomo mercato nerazzurro continuano a sperare. Fra i club che recentemente si sono mossi per lui, secondo le ultime raccolte da TMW, c'è il Monaco.

La società monegasca a metà febbraio ha sollevato dall'incarico Vadim Vasilyev, vicepresidente e responsabile del mercato del club del Principato fino a quel momento. E ancora non ha trovato un sostituto.

Da qui l'idea che porta proprio a Piero Ausilio. Una pista non certo semplice da percorrere, ma comunque da tenere in considerazione almeno fino a quando non arriverà la firma (e la relativa ufficialità) sul rinnovo coi nerazzurri.