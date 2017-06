TMW - Inter, Ausilio: "In Cina per presentare il nuovo tecnico alla proprietà"

Fonte: Dal nostri inviato a Malpensa, Francesco Fontana

"Il viaggio a Nanchino serve per stare insieme e presentare il nuovo allenatore dell'Inter alla proprietà". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, intercettato all'aeroporto di Malpensa prima di imbarcarsi nell'aereo che lo porterà in Cina.

Cosa può dici su Perisic?

"Nulla".

Spalletti è l'allenatore che l'Inter voleva?

"Noi non abbiamo mai parlato, abbiamo solo pensato. Abbiamo lavorato per portare Spalletti all'Inter, non è ancora ufficiale ma tutto va in quella direzione".

Si va verso una direzione ben precisa con Spalletti e Sabatini?

"Noi siamo qui per lavorare, il resto non spetta a me dirlo".

La firma una formalità?

"Tutto è abbastanza chiara ed evidente".

E' vero che ha chiesto di non cedere Perisic?

"Non abbiamo parlato ancora di nulla"