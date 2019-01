Fonte: Dai nostri inviati Lorenzo Di Benedetto e Simone Bernabei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo dell’Inter Pietro Ausilio intervenuto sul palco della cena dell’Adise ha parlato di mercato tornando sulla situazione di Ivan Perisic: “Vorrebbe giocare all’estero, ma non ci sono arrivate offerte. Se resta quindi mi aspetto da lui la solita professionalità, come sempre. - continua Ausilio – Dovremo recuperarlo, ma non sarà un problema e non ci vorrà molto tempo”.