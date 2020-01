TMW - Inter, Ausilio rientra dal blitz londinese: "I tifosi abbiano fiducia"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio è tornato in Italia dal blitz londinese per chiudere gli arrivi di Olivier Giroud e Christian Eriksen. Atterrato a Linate pochi minuti fa, il direttore sportivo dell'Inter è stato intercettato dai nostri microfoni: "Mi spiace se mi avete aspettato, ma non ho nulla da dire. Nessuna novità".

I tifosi cosa devono aspettarsi?

"I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo la squadra, i ragazzi stanno cercando di fare il meglio e lo stanno dimostrando".

Novità?

"Non ci sono aggiornamenti".

C'è fiducia al rientro da Londra?

"Abbiamo fiducia in generale, nel lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e i nostri calciatori. Questa è la cosa più importante, che vale per l'Inter. Poi se ci sarà la possibilità di migliorare ancora la squadra lo faremo".

È d'accordo con Conte quando dice che servono idee geniali?

"Sono sempre d'accordo con Conte".

