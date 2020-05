tmw Inter, autorizzazioni e tamponi: possibile rientro ad Appiano venerdì pomeriggio

Ci vuole ancora un po' prima di rivedere qualche volto nerazzurro ad Appiano Gentile. Quando scorso lunedì sono giunte le nuove linee guida in merito al protocollo medico, l'Inter ha di conseguenza diramato l'iter da far rispettare, sulla base delle disposizioni presenti in Lombardia, ai propri giocatori. E perciò, previe autorizzazioni dalla Regione, una volta ultimati i test fisici che faranno da apripista ai tamponi ai quali tutta la rosa sarà nel caso sottoposta, una volta insomma che ci sarà totale sicurezza e garanzia in uno scenario di generale preoccupazione, allora i cancelli del Suning Training Centre si apriranno per davvero. Verosimilmente venerdì pomeriggio. Altrimenti non si parte laddove, va ricordato, attraverso il comunicato ufficiale pubblicato domenica 3 maggio, il club sottolineava come il ritorno alla Pinetina fosse assolutamente facoltativo. Fino al 18 maggio, quando (se tutto va come deve andare) l'invito al ritorno sui campi di Appiano verrà sostituito dalla convocazione ufficiale.