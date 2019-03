Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di PhotoViews

Dopo la sconfitta contro la Lazio ha parlato in mixed zone il centrocampista dell'Inter Borja Valero. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo avuto un'occasione importante per guadagnare tre punti su un'avversaria diretta, non ci siamo riusciti, ma ora dobbiamo riprenderci subito. Soffriamo sempre più di quello che dobbiamo, l'anno scorso siamo andati in Champions per un attimo a fine campionato, ora dobbiamo stare tranquilli. Icardi? Non dobbiamo più parlare noi di questo tema, il mister si è espresso in merito già tante volte. Non so quale sia la soluzione per rivederlo in campo, vedremo quello che succederà. Noi abbiamo dimostrato da tempo di essere un bel gruppo, siamo uniti e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Tutte le nostre avversarie sono temibili, dobbiamo ancora giocare contro tante squadre importanti, dobbiamo fare il nostro. Keita ha fatto una bella partita, è semplice parlare dell'assenza di Lautaro dopo una sconfitta, ma noi abbiamo i giocatori giusti per sostituirlo".