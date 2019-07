Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

È tutto pronto perché Nicolò Barella diventi ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il centrocampista, prelevato dal Cagliari, è arrivato pochi minuti fa in sede per siglare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.