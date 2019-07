Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

Nicolò Barella ha da poco firmato il contratto con l'Inter, ora è diretto a Lugano per raggiungere la squadra di Antonio Conte ma nelle prossime ore - stasera o domattina - tornerà a Cagliari per poi riaggregarsi al gruppo nerazzurro nella giornata di martedì. Successivamente la partenza della formazione di Conte per l'ICC, torneo estivo che vedrà proprio l'Inter tra le squadre protagoniste.