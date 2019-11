Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

C'è apprensione in casa Inter, soprattutto nell'ambiente, per conoscere le condizioni di Nicolò Barella, uscito ieri sera per infortunio alla cartilagine della rotula durante la partita poi vinta 0-3 dai nerazzurri in casa del Torino. Secondo quanto appreso da TMW, sarà uno stop non breve per l'ex centrocampista del Cagliari, il quale si rivedrà solamente nel nuovo anno. Saranno comunque necessari ulteriori esami, previsti nei prossimi giorni, per stabilire con maggior certezza le tempistiche. Da par suo prova invece ad accelerare i tempi di recupero Stefano Sensi, in vista della prossima trasferta europea, quella di Praga in cui l'Inter riavrà a tutti gli effetti perlomeno Asamoah e Gagliardini.