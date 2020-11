tmw Inter, Bastoni verso il rinnovo fino al 2025. Lautaro in stand by, le ultime

L’Inter si muove per blindare Alessandro Bastoni. Primi contatti per il rinnovo del difensore. Si va verso il prolungamento fino al 2025. Primi contatti positivi. La sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca i primi giorni di gennaio anche per questioni di bilancio. Stand by al momento su Lautaro Martinez: la stretta sui viaggi a causa del Covid ha raffreddato il rinnovo, se ne riparlerà nei prossimi giorni quando le parti affronteranno nuovamente anche l’argomento clausola, con l’idea di una più alta per contrastare un eventuale assalto della Juventus in estate. Inter al lavoro. Bastoni verso il rinnovo, i prossimi saranno anche i giorni di D’Ambrosio fino al 2022. E c’è attesa per Lautaro...