TMW - Inter, Biraghi in sede in compagnia dell'agente Giuffredi

Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris

Cristiano Biraghi è appena arrivato in sede: il laterale di proprietà della Fiorentina si trasferirà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto in favore dell'Inter. Come evidente dalle riprese del nostro inviato, il giocatore è giunto nel nuovo centro operativo nerazzurro in compagnia dell'agente Mario Giuffredi. Dopo le visite mediche del mattino, si attendono sono le firme per la felice conclusione dell'affare che ha portato contestualmente Dalbert in viola: