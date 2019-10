TMW - Inter, Biraghi: "Non dovevamo prendere quei due gol in 5'"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Il laterale dell’Inter Cristiano Biraghi ha commentato in zona mista il match pareggiato in casa contro il Parma (2-2 il risultato finale): “Il Parma è una squadra con una sua identità, l'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta facendo anche quest’anno. Sanno sempre quello che devono fare, ci aspettavamo una gara così da parte loro. Amaro in bocca dopo il pari della Juventus? È normale, era un’occasione. Volevamo vincere, invece abbiamo preso due gol in 5’ per errori nostri. Nel secondo tempo c'è stata una reazione, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere”.

Prestazione non soddisfacente? “Soddisfacente cosa vuol dire? Abbiamo avuto trenta occasioni da gol e calciato in porta cinquanta volte. Non dovevamo prendere quei due gol, altrimenti ora staremmo parlando di un’altra partita. Dobbiamo cercare di limare gli errori al massimo: ora è un periodo che prendiamo gol ad ogni errore, è successo anche col Sassuolo. Martedì è un'altra partita, abbiamo la fortuna di giocare tra tre giorni e di capire gli errori per mettere in campo quello che sappiamo fare e tornare alla vittoria".

Quel fallo su di te era calcio di rigore? “Non l'ho rivisto. Io ho preso la palla, lui la gamba: appena sento il contatto è ovvio che chiedo il rigore. Ma le valutazioni le fanno loro quindi lasciamoli fare”.

Il pareggio della Juve ha influito a livello mentale? “Non credo, anzi doveva essere uno stimolo per vincere. Non abbiamo pensato a quello, ragioniamo gara per gara. Siamo all'inizio di un percorso, è normale che ci siano degli errori. Dobbiamo capire in fretta cosa abbiamo sbagliato e cercare di correggerlo, martedì dobbiamo tornare alla vittoria".

Kulusevski come falso nueve? "Loro hanno giocato così perché hanno tanti giocatori fuori. La partita l'abbiamo fatta noi, hanno fatto la loro ripartendo in contropiede: nel primo tempo l'hanno fatto qualche volta in più anche per errori nostri, ma nel secondo è stato diverso".