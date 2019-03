© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Borja Valero potrebbe lasciare l'Inter nella prossima estate. Nei giorni scorsi alcuni emissari cinesi dell'Hebei Fortune hanno chiesto informazioni ai nerazzurri per il centrocampista spagnolo, ma non sarebbe l'unico club cinese a provarci. Il problema dipende, però, dalla volontà del giocatore: da valutare se c'è l'intenzione di accettare una nuova sfida in un campionato meno competitivo rispetto a quello italiano.