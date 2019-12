TMW - Inter, c'è ottimismo con Lautaro. Il problema è sulla clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter sta lavorando alacremente per il rinnovo di Lautaro Martinez, attaccante arrivato un anno fa dal Racing de Avellaneda ed esploso completamente nelle ultime gare, tanto da rendere un problema la clausola di 110 milioni di euro attualmente fissata per il suo eventuale addio. Così i nerazzurri vogliono accontentare il Toro, anche per evitare che arrivi un club pronto a portarselo via.

LE CIFRE - Attualmente Martinez guadagna 2,2 milioni di euro, l'Inter ha già inoltrato una proposta da 3,5 milioni più bonus, andando quindi vicini al raddoppio in caso di raggiungimento della soglia. Una cifra importante che però non è ancora quella richiesta da Lautaro, che da par suo ne vorrebbe 5 più bonus. Un ingaggio da top - quello che prendeva Icardi prima di andare via, insomma - che è già stato limato rispetto alla prima richiesta di 7, forse leggermente fuori mercato.

PROBLEMA CLAUSOLA - Così se si respira ottimismo per l'affare (sarebbe un prolungamento fino al 2025) la questione è sulla clausola rescissoria. Martinez vorrebbe una possibilità di una exit strategy se dovesse arrivare un club straordinario (Barcellona? Real?) che gli permetta di guadagnare 10-15-20 milioni annui, anche per una forza contrattuale con l'Inter. I nerazzurri vorrebbero eliminarla del tutto: è lo scoglio su cui si infrange l'onda, ma una soluzione potrebbe esserci. Raddoppiarla, passando quindi dagli attuali 110 a 220, la cifra spesa dal PSG per Neymar.