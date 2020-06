tmw Inter, c'è un problema Godin: prende 6 milioni, piace in Major League Soccer

Diego Godin rischia di diventare un problema per l'Inter del prossimo futuro. Antonio Conte aveva già paventato le prime incompatibilità a inizio stagione, tanto che D'Ambrosio e Bastoni continuavano a crescere nelle quotazioni dei titolari. A gennaio, anche in virtù di una difficoltà a reperire eventualmente un sostituto, sono stati rimandati al mittente alcuni sondaggi (come quello del Galatasaray), ma con alcuni mesi di mercato ci potrebbe essere una cessione e un eventuale rimpiazzo.

PROBLEMA STIPENDIO - Anche perché Godin ha sofferto abbastanza il passaggio alla difesa a tre, dunque l'idea non è tanto quella di risparmiare sull'ingaggio, bensì trovare una destinazione comoda. Come l'Atletico Madrid, se fosse interessato a riportare El Jefe in Spagna, oppure l'Inter Miami. In ogni caso i 6 milioni di euro netti all'anno non aiutano a trovare un eventuale acquirente. Si vedrà, la retroguardia è quella che meno preoccupa Conte perché oltre a Skriniar e de Vrij, intoccabili, le opzioni ci sono. E se dovesse andare via Godin, allora potrebbe arrivare un altro giovane di prospettiva (Malang Sarr è svincolato ma ha grande mercato).