© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Servono esterno e mediano", dice Giuseppe Marotta, direttore generale dell'Inter. Che nel rapido punto mercato sul futuro della formazione nerazzurra, spiega che le necessità della squadra milanese sono quelle indicate da Antonio Conte. Gli ostacoli però non mancano perché Arturo Vidal è stato blindato dal Barcellona e il Tottenham non libera Christian Eriksen per meno di 30 milioni di euro nonostante sia in scadenza nell'estate che verrà. E per l'esterno la storia è la stessa, visto che il Chelsea spara alto per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

Torna l'idea Kolasinac Così torna una vecchia idea per il mercato nerazzurro, con contatti da registrare anche di recente. Sondaggi esplorativi, gli uomini nerazzurri avrebbero seguito con interesse anche la gara recente tra Arsenal e Manchester United dove Sead Kolasinac ha ben figurato. La Roma nelle scorse settimane ha sondato il terreno, radiomercato ha accostato anche il Napoli al giocatore ma adesso pare che l'Inter possa farsi avanti a riguardo. Sia con Emery che con Arteta, il nazionale bosniaco è protagonista ma la necessità di un rinforzo nel ruolo per l'Inter, porta Conte a il club a pensare anche a lui.