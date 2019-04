TMW - Inter-Cedric, niente riscatto. Mendes lo porta al Wolverhampton?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha già scaricato Cedric Soares. La notizia era nell'aria già da gennaio, quando i nerazzurri lo avevano preso "quasi" gratis, con un contributo iniziale da 500 mila euro, salvo poi alzare decisamente il tiro con il diritto di riscatto, fissato a 11 milioni e mezzo. Sembrava una soluzione tampone dopo l'infortunio di Vrsaljko, di fatto lo è stata in tutto e per tutto. Otto presenze in totale, tre in campionato, una in Coppa Italia, quattro in Europa League, il portoghese non ha dato dimostrazione di valere i soldi "promessi" al Southampton.

MENDES AL LAVORO - Così, dopo aver incassato la certezza del mancato riscatto, il suo procuratore Jorge Mendes ha già sondato qualche destinazione probabile. Ha mercato in Inghilterra, soprattutto al Wolverhampton Wanderers, aderente al super agente lusitano. Tanti i calciatori portoghesi in quella che è la settima forza della Premier, Soares sarebbe un ulteriore puntello.