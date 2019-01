TMW - Inter, Cedric Soares in sede. Ufficialità può slittare a domani

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo acquisto dell'Inter Cedric Soares è appena arrivato nella sede del club per espletare le ultime formalità riguardanti il suo trasferimento in nerazzurro. L'ufficialità tuttavia potrebbe slittare a domani per la mancanza di alcuni documenti firmati da parte del Southampton, ma l'operazione può dirsi oramai conclusa.