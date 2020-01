© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista esclusiva concessa a TMW, l'attuale Direttore dell'Academy dell'Odense, Tonny Hermansen, ha analizzato ai raggi X il suo ex giocatore Christian Eriksen: "Eriksen è classe, eleganza, giocate decisive... Porterà alla squadra di Conte tanti assist, gol e punti in classifica. Christian è infatti uno che decide le partite anche quando le cose sembrano mettersi male. Ha due piedi perfetti e legge ogni azione molto prima dei suoi avversari in campo, a volte sembra che abbia gli occhi anche dietro la testa (ride, ndr)”, le parole dell'ex allenatore del nuovo acquisto nerazzurro tra le fila della rappresentativa regionale di Funen.