Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Ora manca solo la firma. Nicolò Barella, ha concluso pochi minuti fa anche la seconda parte delle visite mediche, al CONI per l'ottenimento dell'idoneità sportiva. Piccolo bagno di folla all'uscita, ora il centrocampista, in arrivo dal Cagliari, si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Poi partirà per Lugano per raggiungere i suoi nuovi compagni.