Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problemi per l'Inter e per Samir Handaovic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stata confermata la botta al dito della mano destra per il portiere sloveno che questa sera contro l'Udinese non sarà della partita. Al suo posto giocherà dunque Daniele Padelli ma il capitano nerazzurro è partito lo stesso per il Friuli con la squadra. Il numero 1 è anche a forte rischio per il derby della prossima giornata.