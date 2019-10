TMW - Inter, conferme per Matic: casting attaccante, ma non priorità

L'Inter sta muovendo alcune pedine per rinforzare il proprio centrocampo. Come raccontato nei giorni scorsi Nemanja Matic è il primissimo nome per rinforzare la mediana, sia perché Conte lo ha già allenato - con ottimo profitto - durante la sua permanenza al Chelsea, sia perché arriverebbe a prezzo di saldo. È in scadenza contrattuale, Solskjaer non ha grossi rapporti con lui (questa è una situazione che potrebbe cambiare, però) e gradirebbe giocare in Italia, dopo tanti anni di Premier League.

VIDAL NON SI MUOVE - L'altro grande motivo è perché l'altro centrocampista richiesto da Conte, Vidal appunto, non verrà liberato dal Barcellona. Costo abbastanza alto per il cartellino, negato il prestito. E poi anche lo stipendio del cileno è alto, altissimo, quasi 8 milioni di euro. Era stato a un passo dall'Inter nell'estate del 2018, con Felicevich a Milano per sbloccare la trattativa, poi andata in porto con il Barça.

CASTING ATTACCANTE - C'è poi grande baraonda sul centravanti, ma per ora l'Inter non dà priorità alla punta. Alexis Sanchez tornerà a gennaio, ma lì ci saranno valutazioni anche in base a come procederà Esposito. Il primo nome, quello di Ibrahimovic, per ora è solo una suggestione, un'idea. I dirigenti interisti ci pensano ma non affondano il colpo. Così come per Giroud, l'evoluzione della sua situazione potrebbe portare a un trasferimento, in quel caso l'Inter si muoverà. Gli altri nomi, da Lasagna a Keita, non sono nei radar. Petagna è stato proposto, ma costa 25 milioni: praticamente impossibile.