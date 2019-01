TMW - Inter, contatto diretto Miranda-Flamengo: no del difensore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miranda ha detto no al Flamengo. Lo ha fatto poco fa, in un contatto diretto con la società rubronegra. Il centrale dell'Inter è (era) l'uomo del desiderio per la nuova dirigenza della società brasiliana. Il giocatore, però, ha rifiutato la proposta del Fla: a meno di una follia economica, che difficilmente arriverà, il destino di Miranda sarà altrove.