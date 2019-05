© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è già a Milano, pronto per firmare - domani - il contratto che lo legherà all'Inter. Triennale da 9 milioni di euro annui, con bonus relativamente facili per arrivare alla cifra che percepiva al Chelsea, cioè 12 milioni. L'annuncio potrebbe leggermente slittare di un paio di giorni per questioni contingenti al mondo Inter.

LO STAFF - Il vice sarà il fratello, Gianluca Conte, con Stellini e Vanoli come collaboratori. I preparatori saranno Tous e Coratti, mentre il nutrizionista Ancora. L'unico a rimanere è il preparatore dei portieri, Bonaiuti, perché Spinelli è sotto contratto con il Paris Saint Germain.