Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Florenzi, Lazaro, Barella e Dzeko ma anche gli addii, come quello di Borja Valero, che sembra vicino. È iniziato in casa Inter un nuovo vertice di mercato, alla presenza di Antonio Conte, arrivato or ora nella nuova sede al The Corner nei pressi di Porta Nuova. E poco dopo, a corroborare l'ipotesi, è giunto in Viale della Liberazione anche il direttore sportivo Piero Ausilio. Da non sottovalutare anche la presenza in città di Nelio Luca, il potente manager internazionale che cura gli interessi di Ivan Perisic.