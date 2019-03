TMW - Inter, Conte preferirebbe l'estero. Dipende anche dalla Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un po' meno rovente. È la panchina dell'Inter dopo la vittoria nel derby contro il Milan, con Luciano Spalletti che ha gettato acqua sul fuoco dopo l'eliminazione in Europa League. La zona Champions è più facile da agganciare rispetto alla settimana scorsa, con tre punti guadagnati su Milan, Roma e Torino, due sull'Atalanta. Però non basterà a salvare il posto di lavoro al tecnico. C'è sempre Mourinho, Pochettino costa troppo - ma dipenderà molto dai prossimi due mesi, anche qui con il quarto posto in bilico, così come è molto difficile arrivare a Conte.

Il tecnico, ex Chelsea, preferirebbe trovare un'esperienza all'estero. Il Manchester United era l'approdo preferito ma Soslkjaer sta meritandosi la riconferma. A Parigi potrebbero cambiare, mentre l'Inter rimane un'opzione di ripiego. Anche un'eventuale seconda vita alla Juventus, da allenatore, sarebbe un'ipotesi gradita. Difficile, però, dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid.