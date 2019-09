TMW - Inter, D'Ambrosio: "Abbiamo dominato. Vince chi ha più voglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha commentato in zona mista il derby vinto contro il Milan: “Vincere il derby era quello che volevamo, ce lo siamo detto negli spogliatoi. Il derby lo vince chi ha più voglia di vincere, noi avevamo più voglia di vincere e lo abbiamo dimostrato. Si pensa alla partita successiva perché se non dai continuità di risultati, tutto quello che hai fatto non conta nulla. C’è la consapevolezza di poter fare cose importanti se tutti diamo il 100%, siamo disposti al sacrificio, non ci lamentiamo e giochiamo di squadra”.

Sul Milan: "Sono contento della prestazione che ha fatto la squadra, eravamo primi su ogni pallone, abbiamo vinto tutti i contrasti, abbiamo gestito bene la palla. A parte qualche ripartenza nel primo tempo abbiamo dominato la partita. Risultato stretto? L’importante è fare tre punti poi che finisca 1-0 o 4-0 poco importa. Il palo che ho colpito? Se devo essere pignolo come è nella mia indole, avrei dovuto essere più cattivo”.

Sulla Lazio: “È una squadra che gioca da tanti anni insieme con un modulo ben definito, sanno cosa fare. E’ una partita che le volte che abbiamo vinto non è mai stata facile, altre volte abbiamo perso. E’ una partita in cui conterà dare il 110% ogni singolo giocatore".

Su Conte: “C’è tanto di lui in questa squadra, soprattutto nel fatto che non accettiamo più il pareggio. Dobbiamo lavorare duramente tutti i giorni come stiamo facendo, ma per tirare le somme è ancora presto”.



Lukaku ha già rimpiazzato Icardi? “L’importante è fare i tre punti, poi le sfide tra attaccanti, centrocampisti, difensori è giusto che ne parliate voi”, ha concluso.