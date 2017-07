TMW - Inter-Dalbert, lavori in corso: la trattativa prosegue, ma il Nizza resiste

Fonte: Riscone (BZ) - Dall'inviato al centro sportivo 'Raicperting'

Dalbert Henrique Chagas nuovo calciatore dell'Inter in poche ore? Difficile. Da quanto filtra dalla dirigenza nerazzurra servirà infatti più tempo e non poca pazienza.

In Corso Vittorio Emanuele stanno lavorando per l'attuale terzino del Nizza, ma permane una sorta di 'muro momentaneo' da parte del club francese che sta impedendo la chiusura immediata dell'operazione. E come accennato in apertura, arduo che il classe '93 di Barra Mansa possa salire sull'aereo che porterà la squadra di Luciano Spalletti in Cina per l'ICC 2017.

Senza dimenticare che il tecnico rossonero Lucien Favre punta tantissimo sul brasiliano in vista dei preliminari di Champions League. Trattativa quindi da work in progress.