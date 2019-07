TMW - Inter, De Vrij: "Conte si fa capire da tutti. Juve? Pensiamo a noi"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Lugano, ha commentato così la vittoria in amichevole dei nerazzurri (2-1) e il ritiro agli ordini di mister Conte: "Le cose stanno andando molto bene, lavoriamo tantissimo fisicamente e tecnicamente. Mettiamo benzina nelle gambe per prepararci al meglio".

Cos'è cambiato con Conte?

"È cambiato il modulo, con tre dietro cambia inevitabilmente qualcosa. Ma non dovrebbe essere quello il problema, dobbiamo lavorarci e lo stiamo facendo".

Com'è andata la prima settimana di lavoro?

"Molto bene, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci coi nuovi giocatori e con lo staff. Non vediamo l'ora di andare avanti".

Cos'ha Conte rispetto agli altri allenatori?

"Non mi piace fare paragoni, è ancora presto. Lui ci fa capire bene quello che vuole per come ci parla".

Come state vivendo la situazione di Icardi?

"È una questione che non ci riguarda, c'è solo da pensare a quello che dobbiamo fare".

La Juventus è più vicina quest'anno?

"Guardiamo a noi stessi, a ciò che dobbiamo fare. Ovviamente cercheremo di fare meglio dell'anno scorso, lavoriamo tutti i giorni per fare bene".

Cosa cambia con la difesa a tre? Tutti parlano di una grande retroguardia sulla carta.

"Sì, ma non conta niente, dobbiamo abituarci a questo modulo. Bisogna uscire bene e comunicare molto bene, questa partita è stata utile per crescere".

Lukaku le piace?

"Cose che non ci riguardano...".