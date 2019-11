TMW - Inter, De Vrij: "Lautaro-Lukaku importantissimi. Oggi non era facile"

Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in zona mista ai microfoni di TMW, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato così il match vinto 3-0 sul campo del Torino: “Non è mai facile qua a Torino, contro una squadra forte con giocatori forti. Poi con il campo oggi non era facile, ma siamo stati bravi a fare quello che la partita ci ha chiesto. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, a fare gol e non siamo stati in difficoltà”.

Su Lautaro e Lukaku: “Sono importantissimi per la squadra, sono bravissimi non solo a fare gol ma anche a tenere la palla nelle giocate che vogliamo. Sono importanti per il nostro gioco, si vede che la squadra sta crescendo”.

Sulla Champions: “È una gara importantissima, andiamo lì per vincere e ci crediamo”.

Su Conte: “È importante che ci inciti così perché in questa stagione spesso siamo andati in vantaggio e abbiamo subito gol, è importante avere un allenatore così”.

Sul gol: “Abbiamo visto che c’era tanto spazio sul secondo palo, l’avevamo provato in allenamento e Biraghi ha messo il pallone benissimo, bastava solo spingerlo dentro”.