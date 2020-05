tmw Inter, domani cancelli aperti ad Appiano: test fisici ok, attesa responso tamponi

L’Inter è pronta alla ripresa degli allenamenti, individuali e facoltativi come per tutte le altre società del massimo campionato. Per domani, nel primo pomeriggio, è tutto pronto all'apertura dei cancelli di Appiano Gentile. I calciatori nerazzurri hanno infatti completato i test fisici (con ottimi riscontri dai calciatori di Conte, che hanno continuato ad allenarsi anche a casa) e sopratutto quelli sierologici (per il responso dei quali è necessario attendere la mattina di domani).