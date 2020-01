TMW - Inter, dopo Spinazzola e Young via Lazaro: ma solo in prestito secco

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Leonardo Spinazzola e Ashley Young in arrivo, Federico Dimarco e Valentino Lazaro in uscita: dovrebbero essere queste le mosse sugli esterni dell'Inter nelle prossime ore, con l'austriaco che dovrebbe trovarsi una nuova squadra per i prossimi sei mesi. Durante l'incontro odierno infatti all'austriaco, tramite il suo entourage, è stata ribadita la stima del club, pronto a riaccoglierlo a giugno. Per l'ex Parma invece prestito all'Hellas Verona, l'accordo c'è da tempo: la concretizzazione dovrebbe arrivare a breve.