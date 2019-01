TMW - Inter, due strade per il futuro di Godin. E piace anche Simeone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United è ormai fuori dalla corsa per Diego Godin. Le possibilità attualmente sono due: Inter con biennale con opzione per il terzo a sei milioni (più bonus) o permanenza all'Atletico Madrid: attualmente l'offerta contrattuale è per un anno, serve il rilancio. Sarebbe un gran colpo, visto che il futuro di Milan Skriniar è sempre in dubbio e che Miranda e Andrea Ranocchia non rinnoveranno. I nerazzurri guardano in casa Atletico anche per la panchina: Diego Simeone è la prima scelta di Steven Zhang per il futuro.