TMW - Inter e Milan a Palazzo Marino: a breve incontro per il nuovo stadio

Prende il via, a Palazzo Marino, l’incontro tra Milan, Inter e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale per presentare nei dettagli il progetto di fattibilità per la costruzione del nuovo impianto calcistico che dovrebbe ospitare i due club meneghini depositato il 10 luglio: nella sede dell'amministrazione comunale è infatti arrivato l'amministratore delegato Alessandro Antonello.