TMW - Inter-Eduardo Salvio, la situazione

Eduardo Salvio e l’Inter. Un incontro cordiale tra l’agente Jimenez e la società nerazzurra, che è servito a far conoscere la situazione del giocatore ai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele. Nessuna trattativa, ma un profilo che l’Inter non scarta del tutto. Eduardo Salvio infatti è considerato un’alternativa da tenere in considerazione. Sullo sfondo altri apprezzamenti. Ma l’Inter non esclude Eduardo Salvio dai possibili obiettivi...