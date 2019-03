Fonte: Dal nostro inviato a Milano Simone Bernabei

Invasione tedesca a Milano per la sfida di questa sera fra Inter e Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Migliaia di tifosi dell'Eintracht, come testimoniato dalle foto e dai video realizzati dall'inviato di TMW, si sono dati appuntamento in Piazza del Duomo in attesa della decisiva gara di questa sera, in programma alle 21.00