Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pista fredda, quella che dovrebbe portare Andrea Ranocchia all'Empoli. Secondo quanto raccolto da TMW, il primo obiettivo del difensore, fin qui zero minuti in stagione con l'Inter, sarebbe quello di tentare nuovamente l'avventura in Premier League dopo i sei mesi all'Hull City.