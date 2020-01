Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter al lavoro per il rinforzo last minute in attacco: secondo quanto raccolto da TMW, entro le 15 vi saranno nuovi contatti per regalare a Conte il centravanti: a determinate condizioni c’è l’idea di chiudere. In alternativa, resta viva l'idea di riportare a Milano il macedone Goran Pandev, per il quale però c'è comunque da capire la disponibilità del Genoa.