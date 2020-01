TMW - Inter, Eriksen c'è! Fumata bianca, si organizza l'arrivo a Milano

Fonte: hanno collaborato Alessandro Rimi, Andrea Losapio, Marco Conterio e Ivan Cardia

Accordo totale tra Tottenham e Inter per il passaggio di Christian Eriksen: dopo il principio di intesa raggiunto ieri sera, l'incontro di oggi tra gli intermediari e la società nerazzurra in Viale della Liberazione ha originato l'attesissima fumata bianca. Il danese si può considerare il terzo rinforzo invernale per Antonio Conte e dovrebbe essere in Italia già all'inizio della prossima settimana. Tutto confermato dunque quanto scritto ieri sera, con la svolta arrivata in serata e il primo grande colpo del 2020 che si è concretizzato anche grazie alla limatura dei dettagli avvenuta oggi.

IERI LA SVOLTA ALL'AFFARE - Come detto, decisivo il contatto avvenuto ieri tra nerazzurri, Tottenham e intermediari della trattativa, poi rifinito col nuovo incontro avvenuto oggi in Viale Della Liberazione, nella sede nerazzurra. Le cifre dell'affare dovrebbero aggirarsi sui quindici milioni più tre di bonus a cui potrebbero aggiungersi anche un ulteriore paio di milioni da aggiungere, più difficili da raggiungere rispetto ai primi tre: una proposta che ha finalmente convinto gli Spurs a privarsi di uno dei grandi protagonisti dell'era Pochettino.