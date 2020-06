tmw Inter-Esposito, irrigidimento fra le parti. La distanza è 200 mila euro all'anno

Sebastiano Esposito rischia di essere un caso per l'Inter. Perché nell'ultima settimana c'è stato un incontro tra le parti, con un'offerta monstre da parte dei nerazzurri: 800 mila euro netti per 5 anni di contratto per il diciassettenne, che fino a luglio non può firmare un contratto di durata quinquennale perché minorenne. Il precedente triennale è da circa 130 mila più premi all'anno, quindi un accordo sei volte più remunerativo rispetto a quello attuale (al netto di bonus per premi presenza e gol).

UN MILIONE - Nelle scorse settimane c'era fiducia tra le parti per chiudere. Invece Esposito ha dettato la linea, chiedendo un milione di euro netto all'anno, più per uno status che non per il guadagno in sé e per sé, anche perché l'Inter sarebbe disponibile eventuamente a rivedere l'accordo stagione dopo stagione, in caso di buone prestazioni. Il quinquennale era plasmato su ciò che era già capitato con Pinamonti, ma Esposito vorrebbe essere considerato qualcosa di più, viste anche le ultime evoluzioni.

DISTANZA - L'impressione è che le posizioni non siano troppo conciliabili e l'Inter non voglia farsi tirare per la giacchetta con richieste ulteriori. Anche perché l'idea nerazzurra è che l'offerta sia già arrivata al massimo delle possibilità, non tanto per un budget fissato quanto per difendere la propria posizione: in questo momento Esposito ha ancora due anni di contratto.