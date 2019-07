Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivata la tanto attesa fumata bianca tra Inter e Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nicolò Barella. I due club hanno trovato l’intesa definitiva per il centrocampista: operazione da circa 45 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, più bonus. Il nazionale azzurro, come raccolto dalla nostra redazione, arriverà a Milano nelle prossime ore; domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. Barella partirà con i nuovi compagni per l'International Champions Cup.