© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Marotta già lavora all'Inter della prossima stagione. Perché l'Inter vuole continuare a crescere, cercando di attirare i migliori giocatori per lanciare il guanto di sfida alla Juventus. Così sul tavolo c'è un nome pesante, quello di Christian Eriksen, fantasista del Tottenham che andrà in scadenza al 30 giugno del 2019. Dopo Godin sarebbe un altro pezzo da novanta che arriverebbe a zero, come spesso fatto negli anni passati dal dirigente, sia alla Juventus che alla Sampdoria.

QUADRIENNALE DA 8 MILIONI - Così il contratto pronto sarebbe fino al 30 giugno del 2024, con un ingaggio da top, più o meno quello di Romelu Lukaku. L'Inter è in netta risalita nella corsa al centrocampista. Ma sul giocatore c'è anche il Paris Saint Germain, alle prese con la possibile (probabile?) sostituzione di Neymar, rimasto per un altro anno ma con l'idea di andare via nella prossima estate.