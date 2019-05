© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha deciso di confermare Piero Ausilio per un'altra stagione. In scadenza al 30 di giugno del 2020, il direttore sportivo nerazzurro ha trovato l'accordo per rimanere fino al 2021. L'annuncio doveva arrivare in questi giorni, ma la mancata qualificazione in Champions League anzitempo ha spostato il giorno un po' più in là: la conferma, quindi, arriverà intorno ai primi di giugno.