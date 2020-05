tmw Inter, Gagliardini non è in vendita: per Izzo servono altre strategie

vedi letture

Brozovic, Sensi, Eriksen, Barella e Gagliardini. Eccoli i cinque centrocampisti confermati da Antonio Conte per la prossima stagione che, d'altra parte, non vedrà più la presenza di Borja Valero e - probabilmente - di Vecino. All'Inter piace da tempo Armando Izzo, è vero, ma non sarà certamente "Gaglia" la pedina per arrivare al centrale del Torino che ha provato (invano) a chiedere in cambio l'ex Atalanta. Roberto, primo acquisto made in Italy di Suning per circa 27 milioni di euro (bonus inclusi) e datato gennaio 2017, il cui contratto è stato prolungato l'anno dopo fino al 2023, è ritenuto un elemento fondamentale nella mediana interista.

Gagliardini è pronto a riprendere una stagione, sì appesantita dagli infortuni al tendine e al piede destro, ma comunque parecchio positiva: al di là dei due gol e i due assist in Serie A, quando Roberto va in campo dal primo minuto l'Inter non perde mai. È successo in tutti gli undici match che il mediano di Dalmine è partito titolare. Nazionalità italiana, dinamismo, struttura fisica e quella maturità che genera ormai completezza tecnico-tattica, fanno di lui un giocatore determinante e di cui certamente il club - che sta seguendo una linea di costruzione rosa ben precisa - non intende privarsi nell'immediato futuro. Oggi e pure domani, Gagliardini resta un tassello importante e di assoluto valore per la rosa nerazzurra. Perciò per arrivare a Izzo, Marotta e Ausilio stanno elaborando ben altre strategie.