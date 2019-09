TMW - Inter, Gagliardini non si accontenta: "Possiamo ancora migliorare"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, autore del terzo gol dei nerazzurri contro la Sampdoria, ha parlato in mixed zone: “Sono contentissimo del gol e dell’importanza che ha avuto perché eravamo in dieci e grazie alla mia rete abbiamo ritrovato il doppio vantaggio. Il campionato è ancora lungo, sono passate appena sei gare e dobbiamo migliorare. Per esempio potevamo evitare di prendere questo gol, ce lo potevamo risparmiare, ma va bene così. - continua Gagliardini – La mentalità del mister ci piace, l’ingresso di Lukaku è stata una mossa azzeccata perché ci serviva un attaccante di peso che tenesse palla in avanti. Record di Herrera? Vogliamo solo vincere, i record non ci interessano. Ora abbiamo una gara importante contro il Barcellona e pensiamo a quella, poi penseremo alla Juventus”.