Cena di mercato ancora in corso per la dirigenza dell'Inter, al gran completo insieme a mister Luciano Spalletti per fare il punto sui movimenti in entrata e in uscita. Sono ore intense per il club nerazzurro: da Candreva, Miranda a Perisic, fino a Carrasco, De Paul e Brazao, sono tanti i casi da definire in questi ultimi giorni di mercato. L'esterno italiano non sembra intenzionato a lasciare Milano (anche per i tempi ristretti), mentre per Perisic non si è ancora mosso nessuno in modo concreto. Positivo, invece, l'incontro per il fantasista argentino dell'Udinese. Giornata interlocutoria, domani le trattative potrebbero entrare nel vivo.