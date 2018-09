TMW - Inter, gli scatti della rifinitura in vista del Tottenham

Fonte: Alessandro Rimi

Allenamento di rifinitura per l'Inter in vista della sfida col Tottenham di domani sera a San Siro. Nel gruppo a disposizione di Spalletti non era presente Ivan Perisic, alle prese con un affaticamento dopo la gara col Parma. Il croato tuttavia non sembra in dubbio per domani, mentre difficilmente recupererà D'Ambrosio. Questi alcuni scatti della seduta nerazzurra.