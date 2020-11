tmw Inter-Handanovic, rinnovo fino al 2023 più vicino: la situazione

Samir Handanovic e l’Inter, si lavora per continuare insieme. Accordo di massima tra le parti per il rinnovo fino al 2023. Mancano solo gli ultimi dettagli, nuovi contatti previsti nel mese di dicembre. Nerazzurri al lavoro. E per Handanovic se rinnoverà, l’esperienza all’Inter potrebbe continuare anche dopo la carriera calcistica. Lavori in corso. Un mese e poi sarà più chiaro il futuro di Handanovic, probabilmente sempre più nerazzurro...