tmw Inter, i piani di Conte. Due esterni, bocciato Godin e un centrocampista top

Antonio Conte vorrebbe rivoltare come un calzino l'Inter della prossima stagione. Non solo un mercato di bilanciamento, bensì una nuova rivoluzione come quella della scorsa estate, almeno nei posti strategici. E il primo è la difesa che, in tutta la stagione, ha sempre avuto un protagonista in chiaroscuro: Diego Godin, ex capitano dell'Atletico Madrid, non si è adattato alla retroguardia a tre. Per questo in estate potrebbe esserci l'addio - ha comunque altri due anni di contratto a 6 milioni di euro, situazione non semplice - e arriverebbe un ottimo difensore (Izzo?) più funzionale.

DUE ESTERNI - Anche sui lati Conte è stato spesso in difficoltà, tanto che in inverno sono arrivati Young e Moses. Il primo potrebbe essere confermato, ma a quel punto bisognerebbe capire cosa sarà di Asamoah (più in infermeria che in campo), mentre Biraghi non sarà riscattato. Rientrerà anche Dalbert dalla Fiorentina. Insomma, in uscita ci sarà bailamme, in entrata ci potrebbe essere Marcos Alonso. Il problema, semmai, è che solo uno fra lui e Emerson Palmieri se ne andrà. Dall'altra parte il nome giusto è quello di Hector Bellerin, dell'Arsenal, dopo che Lazaro è stato bocciato e Candreva ha compiuto 33 anni.

UN TOP A CENTROCAMPO - L'arrivo di Christian Eriksen non ha portato la quantità che Conte avrebbe voluto per il centrocampo. Così a metà arriverà un box-to-box, una mezz'ala che possa aiutare sia in difesa che buttarsi dentro in area. Arturo Vidal è sempre un'opzione - e il Barcellona lo lascerà libero - anche se il sogno è Sergej Milinkovic-Savic, cercato nelle ultime settimane anche dal Manchester United.